الخارجية الأمريكية: حكومة الدبيبة ملزمة بعدم النظر في الاتفاقات الجديدة التي تضر باستقرار ليبيا

أخبارليبيا24

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ملزمة بموجب أحكام خارطة الطريق الأمنية بعدم النظر في الاتفاقات الجديدة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الاتفاقات الجديدة تضر باستقرار علاقات ليبيا الخارجية، وتفرض عليها التزامات طويلة الأمد.

ودعت الوزارة تركيا وحكومة الدبيبة المؤقتة بشكل أساسي إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي لزيادة التوترات في البحر الأبيض المتوسط.

وكان وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة وفعا الإثنين مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين.