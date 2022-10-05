الدبيبة: أولويات عمل حكومتي الاهتمام بالمرأة وتمكينها من حقوقها السياسية والمادية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، ملتقى القيادات النسائية في ليبيا الذي يضم عددا من الرائدات في العمل الاجتماعي والنسائي من مختلف المدن الليبية.

واستعرض “الدبيبة”، حسب بيان نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، جهود حكومته في معالجة أوضاع المرأة العاملة في القطاعات الخدمية والإنتاجية، مؤكدا ضرورة النظر في تنظيم العمل النسائي في ليبيا وفقا للهياكل الوطنية المعمول بها.

وأشار الدبيبة إلى أن من أولويات عمل الحكومة الاهتمام بشريحة المرأة وتمكينها من حقوقها، سواء أكانت السياسية أم الحقوقية أم المادية، مؤكدا ضرورة الانتباه للمنظمات والأطراف التي تسعى لاستغلال قضية المرأة وتوجيهها سياسيا وفقا لأجندة تتعارض مع هوية المرأة الليبية.

ووجه الدبيبة وزيرةَ الدولة لشؤون المرأة، لزيادة النشاطات الحكومية الداعمة للمرأة، وسرعة تقديم مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة الليبية.