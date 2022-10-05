أبو بريق: “أبناء جلدتنا فضلوا الكرسي الزائل على الوطن”

الوطن / رصد

قال عضو مجلس الدولة، أحمد أبو بريق، إن توقيع الاتفاقية بين حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية وتركيا جاء لتعميق الانقسام داخليا وخارجيا في الملف الليبي.

وأضاف أبو بريق، أن الاتفاقية جاءت في وقت أكثر ما تحتاج فيه المصلحة الليبية إلى من يدعم التوافق، مؤكد أن “كل العتب على أبناء جلدتنا الذين فضلوا الكرسي الزائل على الوطن”.

ووقع وزراء بالحكومة منتهية الولاية، الإثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

من جهتهم، أدان 90 عضوا في مجلس النواب، ورفضوا ما تم في طرابلس من توقيع لمذكرات تفاهم او اتفاقيات غامضة مع الجانب التركي، مؤكدين أن الحكومة منتهية الولاية انتهت بموجب القانون الليبي ولا تملك الشرعية او الصلاحيات القانونية .

وقال النواب في بيان، إن الاتفاق السياسي يحظر على الحكومة توقيع اي اتفاقيات أو تعهدات خلال المرحلة التمهيدية، مشيرين إلى أن ما قامت به الحكومة منتهية الولاية من توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال النفط والطاقة هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي.

وأضاف البيان أن “ما قامت به (الحكومة منتهية الولاية) من توقيعات لا تُحمل الدولة الليبية اي التزامات حالية أو مستقبلية باعتبارها تمت مع طرف غير ذي صفة”.

وأكد النواب أنه على الجانب التركي احترام السيادة الليبية وقراراتها وعدم التدخل بسكل سلبي يدعم اي طرف سياسي على حساب الليبيين.