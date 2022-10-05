الدبيبة: القاعدة الدستورية يجب ألّا تتضمن أحكاما مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه 

أخبارليبيا24

أكد رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، على أن القاعدة الدستورية يجب ألّا تتضمن أحكاما مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله.

وذكر الدبيبة، خلال لقائه المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك أن الشعب الليبي يتطلع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات.

ونبّه الدبيبة، إلى ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاته سببا في انقسام آخر، لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي، مشددا على أن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين.

وناقش الدبيبة وباك أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.