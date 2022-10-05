اللافي يلتقي رئيسي “التخطيط الوطني ولجنة المتابعة لمشروع المصالحة الوطنية”

التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي ” اليوم الثلاثاء رئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح احرير ” ورئيس لجنة المتابعة لمشروع المصالحة الوطنية ” ايمن سيف النصر ” وفريق العمل المصاحب لهما الذين قدموا له احاطة للخطوات المتخذة لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وبحسب منشور لصفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك ، فقد تم خلال اللقاء استعراض الترتيبات المتخذة لعقد الملتقى التحضيري المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة، والذي سيضم تمثيلاً واسعاً لكافة الأطراف والمناطق في ليبيا.

كما أفاد منشور المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن ” اللافي ” أكد بأن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة من خلال المهام والخطوات المنجزة خلال الأشهر الماضية منذ اطلاق المشروع، وان الملتقى التحضيري سيكون حجر الأساس لمؤتمر المصالحة الوطنية الشامل الذي سيتبعه خلال فترة وجيزة.