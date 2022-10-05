شكشك يناقش بعض الملفات القانونية مع وزيرة العدل بالحكومة المنتهية

الوطن / متابعات

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مساء الثلاثاء، بوزير العدل في الحكومة منتهية الولاية حليمة البوسيفي، وعدد من المسؤولين في الوزارة، بمقر الديوان.

وجاء اللقاء -وفقاً لما أعلنته صفحة الديوان على “فيسبوك”- لمناقشة بعض الملفات القانونية الهامة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ولاستعراض آخر المستجدات بخصوص بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية في الخارج.

وأكّد شكشك على دور وزارة العدل في متابعة هذه القضايا لتفادي تبعات الأحكام القضائية وما ترتبه من أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة، مشدداً على الدور التكاملي لجميع المؤسسات العامة بالدولة كلا حسب الدور المناط به.

وتطرّق اللقاء إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة 2021م من ملاحظات تخص وزارة العدل، وسبل معالجة هذه الملاحظات لتحسين أداء العمل داخل الوزارة وتجنب تكرارها في المستقبل.