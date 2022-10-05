خلال لقائه البوسيفي.. شكشك: نؤكد على دور وزارة العدل في متابعة القضايا المرفوعة ضد ليبيا بالخارج

استعرض رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس ” خالد شكشك ” مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ” حليمة عبدالرحمن ” ، آخر المستجدات بخصوص بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج، مؤكدًا في هذا السياق على دور الوزارة في متابعتها «لتفادي تبعات الأحكام القضائية وما ترتبه من أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة» وفق الديوان.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء شكشك ووزيرة العدل الذي عُقِد بمقر الديوان بحضور مدير إدارة القانون بالوزارة ومديري الإدارات المختصة بالديوان، مساء اليوم الثلاثاء، خُصِّص لمناقشة بعض الملفات القانونية المهمة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية.

كما أضاف الديوان أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 من ملاحظات تخص وزارة العدل وسبل معالجتها لتحسين أداء العمل داخل الوزارة وتجنب تكرارها في المستقبل.

وأكد شكشك في ختام اللقاء مع وزيرة العدل على الدور التكاملي لجميع المؤسسات العامة بالدولة؛ كل حسب الدور المناط به والذي «لن يتأتى إلا بالالتزام وصحيح القانون»، بحسب منشور الديوان. .