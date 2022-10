بن شرادة: كانت كلماتنا واضحة للوفد التركي بأن ما قمتم به سيقود الشعب إلى مراجعة العلاقة مع تركيا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنه أذا أرادت دولة تركيا استمرار العلاقة بينها وبين ليبيا حكومةً وشعبًا في المستقبل بأن تطلع على تقرير وفدها أمس الإثنين بلقائه رئاسة المجلس ورؤساء اللجان بمجلس الدولة.

بن شرادة أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كان لقاؤنا وكلماتنا واضحة بأنه لا يمكن إبرام اتفاقيات أو تفاهمات في ظل الوضع الراهن وما أقدمتم عليه من اتفاقات مع الحكومة سوف يقود الشعب إلى مراجعة العلاقة مع دولة تركيا”.

وتابع: “لن ولم نسمح بأي اتفاقية من أجل البقاء”.

