امغيب يطالب النواب بالتصدي لمخططات الدبيبة وتركيا

الوطن / رصد

رفض عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، جميع قرارات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، وآخرها تأجير المياه الإقليمية الليبية لتركيا.

وقال امغيب عبر حسابه في موقع فيسبوك: “أعلن رفضي القاطع لكل التصرفات والقرارات التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية المدعو عبدالحميد الدبيبة والتي آخرها منح أرض ليبية لسفارات بعض الدول وتوقيع اتفاقية يتم بموجبها تأجير مياه إقليمية ليبية لدولة تركيا لغرض نهب ثرواتها البحرية من نفط وغاز وأسماك”.

وتابع: “بصفتي أحد نواب إقليم برقة التابعة له هذه المياه أطلب من كل زملائي نواب برقة الوقوف صفاً واحداً لإفشال هذا المخطط من أجل مستقبل الأجيال القادمة، كما أطلب من كل سكان برقة الخروج في بيانات رافضة لتوقيع هذه الاتفاقية”.

وطالب امغيب جميع النواب بالتوقيع على عريضة لرفض توقيع الاتفاقية المشار إليها وأي اتفاقية أخرى تمس بالسيادة الوطنية أو تفرط في خيرات وثروات الوطن والمواطن.