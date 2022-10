بوراس: لم يقبل أحد مشاركة ليبيا لضعف منظومتها إلا تركيا واليوم الكل أصبح يصرخ من تحت الركام

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راس إن المعترضين على الاتفاقيات الثنائية في العلن والتي تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الليبي والامني والإعلامي الهش لا يركزون في الجنوب الليبي وما يتم من تنقيب عن الذهب وبيعه بدون حسيب ولا رقيب، وفتح ممرات لتجارة المخدرات وإنشاء المستوطنات غير الشرعية والمسلحة برعاية الفاغنر وبدون شهود.

أبو راس أضافت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أم مصالح روسيا واليونان ومصر أهم من المصالح الليبية؟ أم هي مسألة شخصية؟ الاستقرار والمنافسة تحتاج لدولة قوية، ونحن لا نملك من مقومات الدولة سوى بضع عائلات منتشرة على طول الساحل الليبي تريد فقط أن تحكم بدون مشروع لو كلفها ذلك التفريط في المصالح الليبية من أجل مصالح دول أخرى”.

وأشارت إلى أنه لم يقبل أحد مشاركة الدولة الليبية لضعف منظومتها القانونية والتشريعية والدستورية والسياسية والإدارية والأمنية، إلا دولة تركيا، واليوم الكل أصبح يصرخ من تحت الركام، لافتةً إلى أنه ستنتهى كل الحكومات وتبقى المصالح الليبية يتوارثها الأجيال بكل عيوبها ومزاياها.

