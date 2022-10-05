الخارجية القبرصية: تركيا تخالف القانون الدولي.. ومذكرة التفاهم مع ليبيا غير شرعية

أعربت الخارجية القبرصية عن قلقها بشأن توقيع “مذكرة التفاهم” بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتركيا، بشأن استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مشككة بقانونيتها، كونها تستند إلى المذكرة الموقعة بين البلدين عام 2019 والتي وصفتها أيضا بغير الشرعية.

وأضافت الخارجية القبرصية في بيان لها، أن قلقها نابع من الدور المتفاقم والمزعزع للاستقرار الذي تلعبه تركيا في المنطقة باستمرار، إذ تسعى إلى خلق توترات، بأفعال تخالف القانون الدولي وقانون البحار..

كما أشارت الخارجية القبرصية إلى أن مذكرة 2019 باطلة وغير قانونية، إذ تنتهك الحقوق السيادية للجزر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، مشددة على أنها ستواصل متابعة تطورات هذه القضية عن كثب..

وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد توقيع تركيا والحكومة منتهية الولاية، مذكرتي تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى “تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي”، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة..

وفي السياق ذاته، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، أمس الإثنين، أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم. وفقا للمتحدث الرسمي للخارجية المصرية.”.