ليبيا – أشاد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف.

باشاآغا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لفت النظر إلى أن تعديل سعر الصرف سيعزز القوة الشرائية للدينار الليبي، ما يسهم في تخفيض أسعار السلع و التخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية.

Shares

The post باشاآغا: تعديل سعر الصرف سيسهم في تخفيض أسعار السلع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية