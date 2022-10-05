السودان:إعادة 158 سودانياً من ليبيا بطريقة آمنة وكريمة

وصل إلى مطار الخرطوم 158 سودانياً من العاصمة طرابلس، في إطار المبادرة الأوروبية المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الاوروبي، وذلك وفق ما نشرته وكالة السودان للأنباء.

وأفاد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين، أن هذه العودة تعتبر واحدة من الجهود المبذولة من قبل الدولة ممثلة في جهاز المغتربين ووزارات الخارجية، الداخلية، الصحة وجهاز المخابرات العامة، سلطة الطيران المدني وشركة مطار الخرطوم، وذلك من أجل حماية وإعادة هؤلاء المواطنين السودانيين بطريقة آمنة وكريمة وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية .

وأكد أن دور جهاز المغتربين في هذا المشروع يتمثل في التنسيق عبر الجاليات السودانية في ليبيا بتوجيه المهاجرين للتسجيل ضمن برامج العودة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة في السفارة السودانية بطرابلس والقنصلية العامة ببنغازي، هذا إلى جانب إستقبال العائدين وإكمال إجراءات الحصر والتسجيل بمطار الخرطوم بالتنسيق مع الفريق المشترك بين جهاز المغتربين والمنظمة الدولية للهجرة، فضلا عن إكمال إجراءات تقييم درجة الهشاشة بتحديد حوجة العائدين، بجانب إكمال إجراءات التأمين الصحي لهم .