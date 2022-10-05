أجواء خريفية مصحوبة بأمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء خريفية مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتكاثر السحب من حين لآخر في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت وبعض مناطق الدواخل.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30)مْ.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تشهد السماء سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-30)مْ.

وفي الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-34)مْ.

في حين تكون السماء في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-33)مْ.