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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 05 اكتوبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 05 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء خريفية مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء:تتكاثر السحب من حين لإخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت وبعض مناطق الدواخل.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:46)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:04).

قد تكون صورة ‏نص‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية -05 الغد طقس التنبوات الجوية ليوم الحرارة طقس اليوم 28 الحرارة العظمی (م(اليوم) الحرارة الصغرى (م(الیوم) المدينة احتمال زواره 27 29 27 27 20 23 22 27 27 22 22 سق أمطار احتمال الزنتان 25 29 28 السماء ترهونة 22 22 28 السما السماء السماء 28 23 23 اجدابيا قلبلة السماء صافيا قليلة السما 20 31 20 20 20 31 30 طبرق السماء غدامس کی 22 33 اه سبها 22 السماء السماء 25 غات 32 صافية 24 تازربو الكفرة‏'‏

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