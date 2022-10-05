عبر التقنية الافتراضية.. أبوراس تشارك مع “تجمع برلمانيون من أجل التحرك العالمي”

شاركت عضو مجلس النواب، “ربيعة أبوراس ” عبر التقنية الافتراضية مع ” تجمع برلمانيون من أجل التحرك العالمي ” في مائدة مستديرة تحت عنوان “نحو سلام عادل ”

وبحسب منشور المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” عبر فيسبوك ، أقيم اللقاء بمناسبة اليوم العالمي للسلام بتنظيم من المركز الدولي للإرث متعدد الأجيال من الصدمات (ICMGLT) والبرلمانيون من أجل العمل العالمي (PGA) ،

وأضاف منشور متحدث مجلس النواب أنه، تم مناقشة تأكيد حقوق ضحايا جريمة العدوان عبر الإنترنت وكذلك مناقشة مفتوحة بين الضحايا والمهنيين والبرلمانيين وأصحاب المصلحة الآخرين ،

وتم عقد هذا الاجتماع تمهيداً لانعقاد المنتدى السنوي الثالث والأربعون للبرلمانيين من اجل العمل العالمي و الجمعية الاستشارية الثانية عشرة للبرلمانيين بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون بالعاصمة الارجنتينية بوينس آيرس في الفترة من 4-5 نوفمبر 2022.

كما سيعقد المنتدى السنوي للبرلمانيين من اجل العمل العالمي، الذي يستضيفه الكونغرس الوطني للأرجنتين، والذي سيشهد حفل توزيع جائزة المدافع عن الديمقراطية لعام 2022.