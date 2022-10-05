باشاغا يرحب بإقامة مؤتمر اقتصادي في بنغازي

العنوان-بنغازي

عبر رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، عن ترحيبه بدعوة غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بنغازي بإقامة مؤتمر اقتصادي وطني شامل يخرج بتوصيات تسهم في تحديد الهوية الاقتصادية الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماعه رفقة نوابه الثلاثة، علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، مع رئيس وأعضاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي وبعض رجال أعمال المدينة.

وأسند مجلس وزراء الحكومة الليبية خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري، الذي عقد الإثنين، لباشاغا مهمة تسيير وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن حزمة إجراءات اتفق عليها أعضاء الحكومة خلال الاجتماع.

وكان قد أثنى رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي على تفويض باشاغا بوزارة الاقتصاد والتجارة.

واستمع رئيس الحكومة خلال الاجتماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال من بينها المعاملات المصرفية كالاعتمادات والمقاصة والفوائد.

وناقش الاجتماع “الخسائر التي ستنجم عن قرار زيادة المناولة من الحكومة منتهية الولاية وتوقف تصدير الأسماك والصوف”، في إشارة إلى الإجراء الذي اتخذته حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتطرق أعضاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة ورجال الأعمال في بنغازي خلال حديثهم مع باشاغا إلى “الإجراءات القانونية التي تعيق الاستثمار مع المصارف كتخصيص نسبة 5% فقط من رأس مال المصارف، وعدم حماية المنتج المحلي من تغول المنتجات الخارجية، وقد تم عرض الالتزامات المالية للتجار على الدولة”.

وأثنى باشاغا على دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة ورجال الأعمال في بنغازي الفاعل في الأزمات التي شهدتها ليبيا بداية من ثورة 17 فبراير وصولًا إلى جائحة كورونا.

وأكد باشاغا على أن حكومته مهتمة بتفعيل القطاع الخاص وتأسيس هوية ليبية اقتصادية والوصول إلى السوق الحرة عبر حزمة من القرارات الاقتصادية التي عكفت عليها لجان مختصة في الحكومة بمشاورات مستمرة مع أهل الاختصاص لحلحلة الأزمات الاقتصادية والتجارية للقطاعين الخاص والعام.