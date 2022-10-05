الارصاد: اجواء خريفية وامطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 05/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى الأجواء خريفية مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصةً على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

ومن المتوقع ان تشمل فرصة تساقط الامطار على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس حتى سرت، وبعض مناطق الدواخل (مناطق جنوب مصراتة – بني وليد – مزدة و القريات وماجاورها ).

ووفقا للتقرير فإن درجات الحرارة تبقى معتدلة على أغلب المناطق حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين ( 24 – 30 )مْ، وعلى مناطق الجنوب مابين ( 30 – 35 )مْ.

والله اعلــــــــــــــــم.