غرينفيلد: الولايات المتحدة تدعم عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل كامل عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وفي تغريدة لها قالت، غرينفيلد: إنه “لمن دواعي سروري أن ألتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أثناء توليه ولايته لدفع العملية السياسية والاستقرار في ليبيا”.

من جانبه قال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند: “أقدر فرصة الانضمام إلى ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، في تقديم دعم الولايات المتحدة الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي أثناء توليه مهامه المهمة.”