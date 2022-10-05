الكيلاني تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمسنين

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” وفاء أبو بكر الكيلاني “في الاحتفالية التي أقامتها دار المسنين بطرابلس بمناسبة اليوم العالمي للمسنين – الأول من أكتوبر الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وحضر الاحتفالية وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس واعضاء لجنة ادارة هيئة صندوق التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني .

و أكدت وفاء الكيلاني ” في كلمة لها بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي اهتماماً كبيراً بهذه الشريحة و تسعى جاهدةً لتوفير كافة احتياجاتها لأن هذه الشريحة كانت في يومٍ من الأيام آباءً و أمهاتٍ عملوا وجاهدوا من أجل هذا الوطن .