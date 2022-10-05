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الكيلاني تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمسنين

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية  بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” وفاء أبو بكر الكيلاني “في  الاحتفالية   التي أقامتها دار المسنين بطرابلس  بمناسبة اليوم العالمي للمسنين  – الأول من أكتوبر الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وحضر الاحتفالية  وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس واعضاء لجنة ادارة هيئة صندوق التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني .

 و أكدت  وفاء الكيلاني ” في كلمة لها بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي اهتماماً كبيراً بهذه الشريحة و تسعى جاهدةً لتوفير كافة احتياجاتها لأن هذه الشريحة كانت في يومٍ من الأيام آباءً و أمهاتٍ عملوا وجاهدوا من أجل هذا الوطن .

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«الكيلاني» وفاء الكيلاني

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صحيفة الساعة 24

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