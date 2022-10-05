أجواء خريفية مع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء خريفية مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

وتتكاثر السحب من حين لآخر في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت وبعض مناطق الدواخل.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30)مْ.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تشهد السماء سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-30)مْ.

بينما في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-34)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-33)مْ.