محمد معزب: لا شأن لمصر بما تبرمه ليبيا من اتفاقيات

رفض عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، تعليق الدولة المصرية على مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، قائلاً: ” لا شأن لمصر أو أي دولة أخرى بما تبرمه ليبيا من مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، فهو شأن داخلي بحت “.

وأضاف معزب في تصريحات صحفية، أن مصر وقعت مؤخرًا، قرابة 10 اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية، فلم تُعارض الخطوة ذاتها لجارتها ليبيا باستثمار ثرواتها الهائلة.

ورأى معزب أن مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا، خطوةٌ في الوقت الصحيح، للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع أسعارها عالميًّا.

وأشار معزب إلى أن المذكرة ستعود بالنفع على البلاد، لوجود مخزون كبير من النفط والغاز برا وبحرا، يتطلب استكشافه واستثماره.

وتابع: “لا أرى سببًا مقنعًا للجدل المُثار بشأن المذكرة، خصوصا أنها قابلة للمراجعة، أو حتى الإلغاء بعد 3 أشهر من إخطار الجانب التركي”.

وكان أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن حكومة الوحدة «لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم». وعبّر عن استغرابه استمرار حكومة الدبيبة في التوقيع على اتفاقيات جديدة «تؤثر على مستقبل ليبيا ومواردها»، لافتاً إلى أنها «حكومة انتهت ولايتها، والبرلمان نزع الثقة عنها، وبالتالي لا صلاحية لها».