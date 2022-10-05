قويرب: تركيا وضعت ليبيا في أتون صراع دولي

أكد عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، أن تركيا وضعت ليبيا في أتون صراع دولي.

وقال قويرب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “توقيت ترسيم الحدود استغلته تركيا لتمرير الاتفاقية الأمنية والعسكرية لتوسيع النفوذ وهو سبب الاعتراض المحلي عليها لربطهما ببعض”.

وأضاف “كانت هنالك معارضة إقليمية طبيعية لأن الطرف التركي تعمد الإضرار بمصالح آخرين ووضع ليبيا في أتون صراع دولي وحالة تنافس شديدة حفزت كل الآخرين على التدخل علناً بدون ضابط، وألحقت بالبلاد ضرراً أكبر من المصالح التي قد تجلبها”.

وتابع “كما أن الحكومات الليبية أساساً في المرحلة الانتقالية لم يسمح لها القانون والاتفاق السياسي بترتيب أي التزامات طويلة الأمد وليست من أولويات المرحلة”.

واستطرد “حالة الضعف التي مرت وتمر بها الدولة الليبية لن تجعلها نداً حقيقياً في أي مرحلة من مراحل التفاوض، خاصة أن السلطات المحلية كانت ولازالت تتصرف وهي مدفوعة بخطر الانقسام وتأكيد شرعية وجودها وليست مدفوعة بالبحث عن المصلحة الخالصة للبلاد”.