الولايات المتحدة تجدد دعمها لـ “عبدالله باتيلي” مبعوثا أمميا إلى ليبيا

العنوان-تونس

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، دعمها للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

والتقى باتيلي سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف.

وقال نورلاند: “أقدر فرصة الانضمام إلى اللقاء وتقديم دعم الولايات المتحدة الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي أثناء توليه مهامه المهمة.”

من جانبها قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل كامل عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.