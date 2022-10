ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني إنه يثق في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر مما يثق في رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “أثق في أردوغان أكثر مما أثق في الدبيبة وباشاآغا والمشري وعقيلة، الرجل بالتأكيد يخاف ربي فينا أكثر منهم”.

Shares

The post الدرقاش: أردوغان يخاف ربه في الليبيين أكثر من مسؤولينا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية