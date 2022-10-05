دومة: الاتفاقية مع تركيا من قبل الدبيبة هي “بلطجة دولية”

الوطن|رصد

انتقد عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة، ما قامت به الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من توقيع اتفاقية تعاون مع تركيا، معتبرًا أن ذلك الأمر “بلطجة دولية”.

وقال “أوحيدة”، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “كل ما يُوقع من اتفاقيات مع الدولة الليبية هي سياسة أمر واقع وبلطجة دولية ممزوجة بأطماع داخلية فهي والعدم سواء” وأنّ ذلك “وفق كل المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقات الليبية بداية من الصخيرات مروراً ببرلين وتونس نهاية بجنيف”.

وختم تصريحاته بالقول إن “الإعلان الدستوري الليبي والاتفاق السياسي واضح رغم البلطجة”.

هذا ووقع وزراء بحكومة الدبيبة الاثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.