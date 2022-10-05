لنقي: سيناريو القضية القبرصية سيتكرر في ليبيا

أكدت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن سبناريو القضية القبرصية سيتكرر في ليبيا.

وقالت لنقي، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، “قلتها من قبل وأكررها اليوم في ظل الانقسام السياسي وانعدام الشرعية السياسية والتدخلات الإقليمية الأحادية وضعف الأمم المتحدة سيناريو القضية القبرصية سيتكرر في ليبيا”.

وأوضحت؛ “وسيكون له ارتدادت أكثر حدة من الحالة القبرصية نظرا لموقع ليبيا وطبيعة المرحلة والتغييرات التي يشهدها النظام العالمي”.

تجدر الإشارة إلى أن قبرص تعاني من نزاع سياسي عرقي؛ يعتبر من أقدم وأعقد أزمات السياسة الموروثة عن حقبة القرن العشرين. حيث نشأ إثر استقلال قبرص عن بريطانيا 1960 بسبب الخلاف بين القوميتين الكبريين بالجزيرة (اليونانية والتركية) بشأن حكمها، وآل لتقسيمها إلى “دولتين”. بُذلت جهود أممية ونُظمت جولات مفاوضات مضنية لحل الأزمة لكنها ما زالت تراوح مكانها دون نجاح يذكر.