منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ملابسات تأجيل بداية العام الدراسي

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تتابع بقلقً بالغ تأجيل بدأ العام الدراسي للعام الدراسي (2022 /2023م) وذلك جراء تأخير توريد وطباعة الكتاب المدرسي، والذي تكرر للعام الثاني على التوالي.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، “إنّ إشكالية التأخر في توفير تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست بحديثه، وهي متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف، وعلى الأخص عدم التزام القائمين عليه بوزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بواجباتهم في إجراء التعاقدات في الوقت المناسب قبل بدأ العام الدراسي، مما يُشكل أثار جريمة الاهمال في أداء الواجب”.

وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق شامل في ملابسات تأجيل بداية العام الدراسي وتأخر طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة في حق الطلاب.