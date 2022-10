دردور: تركيا ستنقب عن الغاز في الجزء الليبي الذي كانت تستحوذ عليه اليونان

ليبيا – قال المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور إن المعرقلين لا يعترفون بالاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع تركيا ويناقشون مخرجاتها.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “بغض النظر عن أهمية الاستثمار الليبي التركي بمجال الغاز في البحر المتوسط، فإن التنقيب عن الغاز سيتم في الجزء الليبي الذي كانت تستحوذ عليه اليونان، والذي عاد إلى ليبيا، بفضل الاتفاقية البحرية مع تركيا”.

وتاب مزاعمه بالقول : “هذه الاتفاقية لا يعترف بها برلمان عقيلة وميليشيات الكرامة التابعة لمصر، فما علاقة هؤلاء الأجلاف المعرقلين وحلفائهم الجدد المنشقين عن المنطقة الغربية، بتفاهم يعد كنتيجة للاتفاقية البحرية التي يرفضون الاعتراف بها خدمة لمصر ومصالح اليونان ضد بلدهم ليبيا؟ فقط لأن تركيا أفسدت مشروعهم السابق واللاحق للاستيلاء على السلطة في طرابلس”، مستائلاً :”هل أحقاد هؤلاء المخربين ومصالحهم الشخصية، تصلح لتمثيل الليبيين ويمكن أن تراعي مصالح ليبيا؟”.

