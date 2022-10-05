المستشار صالح لأمين الأمم المتحدة: مذكرة تفاهم الدبيبة وتركيا “تزعزع” الأمن

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وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة ” عبدالحميد الدبيبة” منتهية الولاية، في إشارة إلى المذكرة الأخيرة الّتي أبرمها الدبيبة مع الحكومة التركية.

وقال المستشار صالح، بحسب الخطاب الذي نشرته صفحات مجلس النواب، إنّه “لا يوجد أي اثر قانوني لمذكرات تفاهم حكومة الدبيبة وهي غير ملزمة للدولة الليبية وكأنها لم تكن”، واصفًا مذكرة التفاهم المبرمة بين الدبيبة وتركيا بأنّ “من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومع دول الجوار كمصر واليونان وقبرص” على حد وصفه.

ونوه المستشار صالح إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد فشلت في أن تكون حكومة وطنية تجمع الليبيين ودورها ينحسر في إقليم طرابلس فقط، مشيرًا إلى فشلها في توحيد مؤسسات الدولة وعجزها عن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إضافة إلى كونها “ترتمي في أحضان الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس” الّتي تقوم على دعمها وتمويلها، على حد وصف الخطاب.