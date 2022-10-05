صحفي مصري: الأيام القادمة قد تشهد مفاجآت من القاهرة تجاه حكومة الدبيبة أو تركيا

قال مدير تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية “أشرف العشري” في حديثه مع موقع “الحرة” الأربعاء إن “القاهرة غاضبة جدا منذ توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية وفي مجال الغاز، بين ليبيا وتركيا.

وأكد “العشري” أن الأيام القادمة ستشهد الكثير من المفاجآت من القاهرة سواء باتجاه حكومة الدبيبة أو تركيا، متوقعا سيناريوهات مصرية عديدة.

وأوضح “العشري” أنه قد تشمل التحركات المصرية إبرام اتفاقيات مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة “فتحي باشاغا” أو حتى “خليفة حفتر” أو اجتماعات في القاهرة.

كما أشار إلى أن هناك مفاجآت تعد في الطريق، للرد عليها بخطوات مماثلة، وهذا سينعكس بشكل سلبي على أي نوع من خطوات فتح مجال أو مسار العلاقات المصرية التركية.