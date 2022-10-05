أوحيدة: اتفاقية الدبيبة مع تركيا بلطجة دولية ممزوجة بأطماع داخلية

انتقد مصباح أوحيدة، عضو مجلس النواب، توقيع حكومة الدبيبة اتفاقية تعاون مع تركيا، معتبرًا أن ذلك الأمر «بلطجة دولية».

وقال «أوحيدة»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن”كل ما يُوقع من اتفاقيات مع الدولة الليبية هي سياسة أمر واقع وبلطجة دولية ممزوجة بأطماع داخلية فهي والعدم سواء”.

وتابع أن ذلك الأمر “وفق كل المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقات الليبية بداية من الصخيرات مروراً ببرلين وتونس نهاية بجنيف”.

وختم موضحًا أن “الإعلان الدستوري الليبي والاتفاق السياسي واضحة رغم البلطجة”

ووقع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الإثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن “أثينا لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”.

ويحدد اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن “هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا”.

وأوضحت كلاً من مصر واليونان، أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.