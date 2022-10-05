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أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الأربعاء 5 – 10 – 2022

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتابع بوابة إفريقيا أسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث بلغ سعر أونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الاربعاء بلغ 1708.2$ مما ادى إلى ارتفاع في اسعار جرام الذهب في السوق وكان كما يلي: 

الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم ارتفاعا عن يوم الامس حيث بلغ الجرام فيه 213 دينار 

شراء كسر ذهب شهد اليوم استقرارا في اسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 209.500 دينار 

عيار 21 سعر الجرام 244.41 دينار 

عيار 22 سعر الجرام 256.05 دينار 

عيار 24 سعر الجرام 279.33 دينار  

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام انخفاضا في سعرها اليوم حيث وصلت 1955 دينار 

كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي 

عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار 

عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار

الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي 

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار 

عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار 

اما اسعار الفضة فهي ايضا مستقرة وكانت كما يلي 

فضة كسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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