عبد الكافي: الاتفاقية مع تركيا ستساعد أمريكا وأوروبا على تقليم أظافر الفاغنر

ليبيا – زعم الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا أن ليبيا استفادت من الاتفاقية العسكرية والبحرية مع تركيا وستستفيد من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مؤخرًا.

عبد الكافي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “ووسط الصراعات الدولية ليبيا تحتاج لحليف قوي ولما لا يستفاد الطرف الآخر، فالمصالح المشتركة أساس العلاقات الدولية، والدولة في حالة توتر عسكري واقتصادي، فلا مجال للعنجهية الغبية طالما سنستفيد ونفيد”.

وأضاف: “مع التغييرات الدولية التي فرضتها حرب روسيا أصبح وضعنا مهيأ لطفرة اقتصادية، خصوصًا أن التوجه الآن إلى شمال أفريقيا لتأمين مصادر الطاقة، فبعد أن تم الاتفاق مع الجزائر والنيجر ونيجيريا على مد أوروبا بالغاز جاء الدور على ليبيا، وستساعد أمريكا وأوروبا عبر الحليف التركي على تنظيم الوضع وتقليم أظافر الفاغنر المسيطرين على حقول الغاز”.

عبد الكافي ختم: “وبقليل من الذكاء والحكمة من الجانب الليبي قد نحصل على أكبر استفادة لتقزيم الفاغنر في ليبيا في ظل التحالف الأمريكي الأوروبي لكسر الروس”.

