الحرس البلدي يضبط لحوما فاسدة في بنغازي

ضبط أعضاء غرفة عمليات غرب بنغازي بجهاز الحرس البلدي، لحوما غير صالحة للاستهلاك البشري بقصاب بمنطقة سيدي حسين، وذلك ضمن حملات مكثفة يجريها الحرس البلدي بنغازي مؤخرا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم أول محمد العبيدي، أن هذه الحملات بناء على توجيهات رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي فرج العقوري، ورئيس غرفة العمليات الغربية التابعة للفرع رائد فرج الدرسي، بمراقبة الأسواق ومدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش الغذائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بالتحقيق والإحالة للنيابة العامة لاستحقاق العقوبات اللازمة.

يذكر أن حملات غرفة العمليات انطلقت أمس الثلاثاء، بالاشتراك مع فريق من الإصحاح البيئي وبالتعاون مع الشرطة العسكرية، والتي أسفرت عن ضبط قصاب بمنطقة “سيدي حسين”، وذلك لحيازته لحوم فاسدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك وقانون الغش والتدليس التجاري، وانعدام النظافة العامة، ومزاولة مهني بدون ترخيص وإجراءات صحية وقانونية.

وأشار إلى إحالتهم للتحقيق المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.