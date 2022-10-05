الزغيد: مجلس النواب أبلغ الأمم المتحدة أن اتفاقية «حكومة الدبيبة» غير شرعية

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، أن المجلس أبلغ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بأن الاتفاقيات التي توقعها حكومة الدبيبة غير قانونية.

وقال الزغيد، في تصريحات صحفية: “عقيلة صالح عندما زار تركيا، أوضح وجهة نظر المجلس إزاء الوضع السياسي، وكذلك الاتفاقيات التي وقعتها حكومة السراج”.

وأضاف “الاتفاقيات والمعاهدات التي تمثل ليبيا يجب أن تجرى عن طريق الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، لأنها مُكلفة شرعيًا من البرلمان”.

وتابع “حديث نجلاء المنقوش عن الانتخابات وخارطة طريق، حديث فارغ، فهي وزيرة خارجية في حكومة منتهية الولاية وغير قانونية”.

واستطرد “مجلس النواب يدعم إجراء الانتخابات، وهو من أصدر قانون الانتخابات سابقًا، لذا فالحكومة المكلفة بالإشراف على الانتخابات، هي الحكومة الليبية”.