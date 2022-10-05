عقيلة صالح لغوتيريش: بطلان اتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابا اكد فيه على بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية وعدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم إلزامها بالدولة الليبية وكأنها لم تكن.

ودعا صالح في خطابه الأمين العام إلى تعميم فحوى الخطاب على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإحالتها إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه إلى فقدان حكومة الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها مؤكدا على أن حكومة باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقًا لقرارات مجلس النواب الجسم التشريعي المنتخب في ليبيا.

واوضح صالح في خطابه ان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها دستوريًا وطبقًا للبنود الاتفاق السياسي وفشلها في القيام بمهامها المحددة.

مضيفا ان حكومة الدببية متورطة في إبرام مذكرة تفاهم واتفاقيات؛ لتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض مع تركيا، بالمخالفة لنص المادة السادسة من المادة العاشرة من الاتفاق السياسي.