مخاطبا غوتيريش.. المستشار صالح: مذكرات التفاهم مع تركيا تخالف الاتفاق السياسي

العنوان-طبرق

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى عدم وجود أي اثر قانوني لها وعدم الزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن.

وأوضح المستشار صالح أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها دستورياً طبقاً لبنود الاتفاق السياسي، وفشلت في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في شهر ديسمبر 2020م.

وقال المستشار صالح أن حكومة الدبيبة تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي.

يشار إلى أن المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي تنص على “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

وقال رئيس مجلس النواب إن “ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص”.

ويوم الإثنين، وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، الإثنين، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: “إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز”.