الديباني: أزمة الكتاب المدرسي ستعود من جديد

الوطن|رصد

ذكر الباحث القانوني والمهتم بالشأن السياسي، عبد الله الديباني، أن تصريحات وزير التعليم في حكومة الدبيبة منتهية الولاية تؤكد أنه حتى الآن لم ترصد قيمة الكتاب المدرسي، وبالتالي سنرى أزمة الكتاب المدرسي تعود من جديد.

وقال الديباني، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “وزارة التعليم بحكومة الدبيبة صرفت وأهدرت أموالاً في غير محلها القانوني، وتجاوزت لائحة الحسابات والميزانية وكذلك لائحة العقود، وهذا ما تم تبيانه في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 وكذلك تقرير الرقابة الإدارية”.

وتابع الديباني: “للأسف وزارة التعليم وكذلك حكومة الدبيبة تغوص في فساد منقطع النظير، لم تشهده ليبيا من قبل، وكذلك إهدار المال العام بطريقة فيها سبق إصرار لانتهاج هذا النهج الفاسد، وبالتالي ما ندعو له الآن أن يقوم النائب العام بالبدء في التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية الناتجة عن هذه التجاوزات، الواردة في تقريري الرقابة والمحاسبة، واللذين بيّنا أنّ هناك جرائم فساد وإهداراً للمال العام واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب خاصة”.