الخارجية الأمريكية: حكومة الدبيبة ملزمة بعدم النظر في الاتفاقات الجديدة وطويلة الأمد

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفضها للاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا، مذكّرة بالتزامات الحكومة بموجب خارطة الطريق للبلاد.

ودعت الخارجية الأمريكية في بيان لها، جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الخارجية الأمريكية: “على الرغم من علمنا بالتقارير عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة التركية والحكومة الليبية المؤقتة، إلا أننا لم نرى النص بعد”.

وقالت الخارجية الأمريكية أنّها تلاحظ أنّ الحكومة الليبية المؤقتة ملزمة بعدم النظر في الاتفاقات الجديدة التي تضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو تفرض عليها التزامات طويلة الأمد.