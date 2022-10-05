معزب: اتفاقية الدبيبة مع تركيا خطوة في الوقت الصحيح

زعم عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، أن الاتفاقية التي وقعها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مع تركيا، “خطوة في الوقت الصحيح” على حد قوله

وبرر «معزب»، في تصريح صحفي موقفه بقبول تلك الاتفاقية التي أثارت حالة من الجدل في الشارع الليبي رفضًا لها؛ قائلًا: “لا أرى سببًا مقنعًا للجدل المُثار بشأن المذكرة، خصوصا أنها قابلة للمراجعة، أو حتى الإلغاء بعد 3 أشهر من إخطار الجانب التركي”، بحسب تعبيره

وادعى أن تلك المذكرة “خطوةٌ في الوقت الصحيح، للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع أسعارها عالميا” بحسب زعمه.

وواصل مزاعمه مضيفًا أن “المذكرة ستعود بالنفع على البلاد، لوجود مخزون كبير من النفط والغاز برا وبحرا، يتطلب استكشافه واستثماره”، بحسب قوله.

وردًا على الموقف الدولي الرافض للتدخل في الشأن الليبي تحت ستار الاتفاقيات، قال “لا شأن لمصر أو أي دولة أخرى بما تبرمه ليبيا من مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، فهو شأن داخلي بحت”.

وعقب متعمدًا تجاهل الأطماع التركية في ليبيا، بأن “مصر وقعت مؤخرًا، قرابة 10 اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية، فلم تُعارض الخطوة ذاتها لجارتها ليبيا باستثمار ثرواتها الهائلة”. على حد زعمه.