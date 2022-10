احتياطيات المصرف المركزي وسعر الصرف على طاولة لقاء نائب رئيس حزب العدالة والبناء الكبير

ليبيا – التقى نائب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عادل أبو قرين بمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” رفقة قيادات أحزاب شبكة التواصل بمقر المصرف المركزي.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحزب حديثًا عن طبيعة الاقتصاد الليبي واحتياطيات المصرف المركزي وسعر الصرف والمشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطن وآليات حلحلتها.

كما قدّم الكبير لمحة عن عمل المصرف المركزي في هذه الظروف الاستثنائية.

حيث تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الّتي تقوم بها شبكة تواصل الأحزاب مع الفاعلين المحلّيين والإقليميين للتشاور وتقريب وجهات النظر.

