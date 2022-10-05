قويرب: الاتفاقية مع تركيا وضعت ليبيا في “أتون صراع دولي”

الوطن|رصد

وصف عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، الاتفاقية بين حكومة الدبيبة وتركيا بأنها “وضعت ليبيا في أتون صراع دولي”، مؤكّدًا أنّ “توقيت ترسيم الحدود استغلته تركيا لتمرير الاتفاقية الأمنية والعسكرية لتوسيع النفوذ وهو سبب الاعتراض المحلي عليها لربطهما ببعض”.

وأضاف قويرب، في منشور على صفحته بفيسبوك: “كانت هنالك معارضة إقليمية طبيعية لأن الطرف التركي تعمد الإضرار بمصالح آخرين ووضع ليبيا في أتون صراع دولي وحالة تنافس شديدة حفزت كل الآخرين على التدخل علناً بدون ضابط، وألحقت بالبلاد ضرراً أكبر من المصالح التي قد تجلبها”.

وتابع : “كما أن الحكومات الليبية أساساً في المرحلة الانتقالية لم يسمح لها القانون والاتفاق السياسي بترتيب أي التزامات طويلة الأمد وليست من أولويات المرحلة”.

فيما وصف ما تمر به البلاد بحالة الضعف، مؤكدًا أنّ هذه الحالة “لن تجعلها نداً حقيقياً في أي مرحلة من مراحل التفاوض، خاصة أن السلطات المحلية كانت ولازالت تتصرف وهي مدفوعة بخطر الانقسام وتأكيد شرعية وجودها وليست مدفوعة بالبحث عن المصلحة الخالصة للبلاد”.