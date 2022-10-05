غدا.. المجلس الأعلى للطاقة يبحث تنازل «بي بي» لجزء من حصتها لـ«إيني»

يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعًا غدًا الخميس، لبحث الموافقة على تنازل شركة (بي بي) لجزء من حصتها لصالح شركة (إيني).

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، حسب رسالة رسمية موجهة إلى وزير النفط والغاز المكلف محمد الحويج، الخيارات المتاحة في ملف مصفاة رأس لانوف والمجمع الصناعي، والموافقة على تمديد العمر القانوني لشركة (الواحة للنفط). كذلك يبحث الاجتماع الميزانية الاستثنائية للشركة العامة الكهرباء.