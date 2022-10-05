غدا.. المجلس الأعلى للطاقة يبحث تنازل «بي بي» لجزء من حصتها لـ«إيني»

يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعًا غدًا الخميس، لبحث الموافقة على تنازل شركة (بي بي) لجزء من حصتها لصالح شركة (إيني).
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، حسب رسالة رسمية موجهة إلى وزير النفط والغاز المكلف محمد الحويج، الخيارات المتاحة في ملف مصفاة رأس لانوف والمجمع الصناعي، والموافقة على تمديد العمر القانوني لشركة (الواحة للنفط). كذلك يبحث الاجتماع الميزانية الاستثنائية للشركة العامة الكهرباء.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
وفي سبتمبر الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بجميع مصادر الطاقة واستخدامها، ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة (النفط والغاز- المنتجات البتروكيماوية ۔ الطاقة الذرية ۔ الطاقة المتجددة ۔ الطاقة الكهربائية).
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