ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الاخوان إن الحكومات والمؤسسات المختلفة توقع مذكرات تفاهم، وهو شيء متعارف عليه إلا أنّها غير ملزمة من الناحية القانونية.

الأبلق أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي لا يترتب عليها أي التزام على الدولة الليبية، وليس كما يتداول في وسائل الإعلام المختلفة.

وبيّن أنه في حال توقيع اتفاقيات سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، فإنها تعتبر حجة قانونية وملزمة لأطرافها، وفي كل الدساتير تحتاج الاتفاقيات التي توقعها السلطة التنفيذية لموافقة السلطة التشريعية عليها.

وأشار إلى أن الدولة الليبيـة بحاجة ماسة اليوم لفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الدول في المجالات المختلفة، ومن أهمها مجال الطاقة على أساس المصالح المتبادلة وتكافؤ الأطراف.

Shares

The post الأبلق: مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي لا يترتب عليها أي التزام على الدولة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية