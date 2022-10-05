متضمنة زيادة ال67%.. البريقة للنفط تنهي إجراءات استخراج مرتبات شهر 9

الوطن|رصد

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط احدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بيانًا تؤكد فيه أنها أنهت كافة الإجراءات بشأن استخراج مرتبات شهر 9 شاملة الزيادة في المرتبات المنصوص عليها بالقرار (642) بنسبة 67%.

وأضاف البيان أنه سيتم دفع الفروقات عن شهري 7 و8، على أن تتم جدولة ودفع فروقات التسوية عن السبعة أشهر الأولى من العام 2022 لاحقًا وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأتبع البيان “كما سيتم إعداد وإحالة حوافظ المرتبات عن هذا الشهر وذلك إعتبارًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر”.