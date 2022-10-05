الثلاثاء.. نقابة شركة الخطوط الجوية الليبية تدعو عامليها لاعتصام مفتوح

أعلنت نقابة شركة الخطوط الجوية الليبية، بطرابلس، والنقابات التابعة لها، في بيان، عن تنظيم وقفة احتجاجية وذلك لعدة أسباب أهمهما صرف مرتباتهم المتأخرة أكثر من 14 شهراً.

ودعت النقابة في البيان جميع العاملين بالشركة للحضور للمشاركة في اعتصام مفتوح يبدأ من يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 أكتوبر على تمام الـ10 صباحاً.

وطالبت النقابة في بيانها بضرورة تكليف مجلس إدارة أو تعيين مدير عام للشركة بشكل عاجل، ونبهت أعضاء مجلس الإدارة بعدم الحضور بشكل يومي إلا من خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة.

وشدد البيان أن وضع الشركة أصبح لا يستهان نتيجة لما تمر به من أزمات قال البيان إنها مفتعلة وهدفها طمس الشركة مطالبين الجميع بتحمل المسؤولية حفاظاً على مقدرات الشركة.