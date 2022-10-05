“الأحوال المدنية” البيضاء  تنفي منح مصري “مستندات ليبية” وتحذر من التضليل

أصدرت مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، بيانًا حول القبض على مواطن مصري الجنسية يحمل مستندات ليبية رسمية باسمه.

وأوضحت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، أنه “بتعليمات من مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي لواء أسامة محمد الدرسي، إلى جهاز مباحث الأحوال المدنية بالقبض على مواطن مصري الجنسية لديه مستندات ليبية رسمية باسمه”.

وتابع البيان؛ أنه “بعد التحقيق معه اعترف بأنه قام بدفع مبلغ مالي لموظف من الموظفين ضعاف النفوس بالسجل المدني القبه حيث قام الأخير بفتح ملف عائلي باسم المواطن المصري في السجل المدني البيضاء”.

وأردف البيان، أن “هذا يعد اختراق و تزوير وتلاعب بالهوية الليبية، لذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وفي سياق متصل قامت مصلحة الأحوال المدنية البيضاء بالرد علي مصلحة الأحوال المدنية بنغازي ببيان رسمي للرد على مسألة ذكر اسمها في واقعة التزوير المشار إليها.

وجاء في البيان، أنه ” من خلال ما تم نشره من قبل فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي على المذكور بدر أحمد حسن مفتاح الصعيدي/ مصري الجنسية، بأنه قام بدفع مبلغ مالي لموظف تابع لمكتب السجل المدني القبة ليقوم بتسجيله بمكتب السجل المدني البيضاء التابع لفرع مصلحة الأحوال المدنية بالجبل الأخضر”.

وأكمل البيان؛ أنه ” بتاريخ 14/5/2013 قد تم إيقاف قيد العائدون من المهجر وإيقاف من تم قيدهم منذ أحداث 17 فبراير، بموجب كتاب رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم (13/3 قيد 383) لحين الانتهاء من حضر هذه المكاتب على مستوى ليبيا”.

وأشار البيان، إلى أنه في “سنة 2013 قد تم إيقاف مكتب العائدون من المهجر البيضاء على ذمة قضية تزوير في المستندات تحت رقم (2013/526) إلى حين صدور الحكم. وبتاريخ 27/10/2020 ف صدر حكم محكمة البيضاء المدينة دائرة الجنايات الثانية”.

وأردف البيان؛ “وبعد صدور الحكم أصدر رئيس مصلحة الأحوال المدنية – ليبيا قراره رقم (274) لسنة 2020 ف الصادر بتاريخ 6/12/2020 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة العميد إدريس خليفة الجالي، مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية الجيل الأخضر، وعضوية المذكورين فيه لدراسة ومراجعة جميع القيود المثبتة بسجل العائدون من المهجر حتى آخر قيد تم صرفه بمكتب البيضاء”.

وعقب البيان؛ ” وعلى ضوء هذا القرار باشرت اللجنة أعمالها بالفرز والمراجعة والتأكيد على جميع الملفات المقيدة بمكتب العائدون من المهجر بمكتب البيضاء، حيث كان عدد جميع الملفات المقيدة داخل مكتب العائدون البيضاء (4819) ملف وقررت اللجنة إلغاء جميع الملفات غير الصحيحة قانونيا (مزورة) وعددها (3530) من رقم ورقة عائلة (1290) إلى ورقة عائلة (4819)”.

وأوضح البيان؛ أنه “من ضمن هذه الملفات الملغاة هو ملف المدعو (بدر أحمد حسن مفتاح الصعيدي) الذي يحمل رقم ورقة عائلة (4126) أي أن هذا الملف كان موقوف منذ سنة 2013 ف وقد تم إلغاءه بموجب اللجنة المشكلة والمشار إليها سالفا بسبب عدم صحة بياناته قانونيا”.

وتابع البيان، ” لذا وجب على فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي التعاون والتواصل مع فرع الجبل الأخضر قبل نشر أي معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي مما سبب في تضليل الرأي العام”

وختم البيان؛ أن “خلاصة القول إن فرع مصلحة الأحوال المدنية الجبل الأخضر بكافة موظفيه وعلى رأسهم عميد إدريس خليفة الجالي، لا يسمحون بأي خرق للهوية الليبية مهما كان الثمن”.