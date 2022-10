ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنه تم خلال الجلسة اكمال التصويت على بنود القاعدة الدستورية التي ليست محل الخلاف.

دبرز أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى استثناء البنود التي لم يوافق عليها مجلسا النواب والدولة للنظر فيها لاحقًا بعد مناقشتها والتباحث في مضمونها.

