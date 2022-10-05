النهر الصناعي: اعتداء جديد بالقرب من بني وليد يقطع المياه عن مدن الجبل

الوطن|رصد

أصدر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي منطقة غريان تنويهًا بشأن اعتداء جديد بالقرب من مدينة بني وليد.

وقال البيان الصادر من جهاز النهر الصناعي غريان: “بعد ان تمت الصيانة بالمحطة 528، وأخد الإذن بتعبئة المسار، ومع انتظارنا لوصول المياه بخط أبوزيان/الرحيبات إلى محطات الضخ بالرابطة وظاهر اليعاقيب، نتفاجئ اليوم باعتداء جديد بالقرب من مدينة بنى وليد، حيث قام مواطنين بالاعتداء على الخط بتركيب توصيلة غير شرعيه“،

وأضاف البيان “للأسف الشديد هدا الاعتداء ساهم فى انقطاع المياه عن مدن الجبل من جديد فترة لايمكن تحديدها تمتد من أسبوع إلى أسبوعين على اﻷقل، حسب أعمال الصيانة والتعبئة للمسار من جديد، وسنوافيكم بكل مستجد بعون الله“.